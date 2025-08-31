私はメイコ（33）。年中の娘・ネネがいます。先日、保育園でネネが転んだときに誤ってお友だちのプールバッグを壊してしまったそうです。先生には「弁償」と言われたのですが、私は相手のご意向をうかがいたくて、手紙を渡してほしいと先生にお願いしました。しかし、先生に再度「弁償するのが常識だ」と呆れられてしまったのです。私は園ではなくその先生の意見では？と納得がいきませんでした。しかし夫から「園の意向なのだか