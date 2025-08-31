練習する車いすカーリング混合ダブルスの小川亜希（奥）、中島洋治組＝31日、長野県軽井沢町車いすカーリング混合ダブルスの世界選手権王者で、来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピック日本代表に内定している小川亜希、中島洋治組が31日、長野県軽井沢町で練習を公開し、小川は「（パラ本番で）いい結果を出して、最後に笑顔で終われるように頑張りたい」と意気込んだ。5月の混合4人制日本選手権後にオフを取り、8月30