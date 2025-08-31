この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママの夫は隠れて借金をしていたそうで、その総額はなんと90万円。以前も50万円お金の無心をしたことがあったそうで、裏切られた気持ちでいっぱいの投稿者ママ。これで離婚するのは心が小さいのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。 夫が総額90万の借金を抱えていたなんて… 旦那のリボ払い29万発覚し、さらに問い詰めたら合計90万の借金があるこ