Image: AZAYAKA JAPAN こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。週末の朝、炊きたてのごはんの香りで目覚める――そんな贅沢な時間を過ごしたいと思いつつも、土鍋は難しそうだからと諦めていませんか？400年の歴史が生んだ「失敗しない土鍋」有田焼の老舗窯元「安楽窯」が手がける土鍋「かとはん」。昭和13年から陶磁器を焼くための耐火器を作り続け