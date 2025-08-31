「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）ヤクルトの村上宗隆内野手が執念の適時打を放って貴重な追加点をたたき出した。四回に４−２とリードを広げてなおも２死一、三塁の場面。村上が常広の変化球をバットの先で捉え、へし折られながらもしぶとく左前に運んだ。一塁ベース上で照れくさそうに苦笑いを浮かべた。この夜は一回と二回の打席でいずれも得点圏に走者を置いた場面で、常広を相手に三振に倒れていた。主砲は３０