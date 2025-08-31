モデル・女優の林芽亜里さんの活動10周年を記念したカレンダーフォトブック『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026』（KADOKAWA）が、自身の20歳の誕生日である11月5日にリリースされます。【写真】おどける林芽亜里さんに急接近！non-no専属モデルとして同世代女子の支持を集めながら、ドラマ『熱愛プリンス』でのヒロイン役や夜ドラ『ワタシってサバサバしてるから2』への出演するなど、女優としても活躍している林さん