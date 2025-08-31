2025年9月1日から30日まで、まぐろ問屋の各店舗で「創業祭〜まぐろ100トン祭〜」を開催します。コスパ良すぎでしょ...期間中は、神奈川県三崎港直送、鮮やかな赤身としっとりした身質が特徴の「三崎めばちまぐろ」を半額以下で味わえるビッグチャンス。「三崎めばちまぐろ赤身」は通常価格380円（税抜）のところ特別価格180円（税抜）、「塩漬けびんちょうまぐろ」は特別価格180円（税抜）、「三崎めばちまぐろ赤身と、塩漬けびん