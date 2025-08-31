女性5人組ハードロックバンドSHOW−YAが31日、東京・目黒鹿鳴館で、「SHOW−YA 40周年デビュー日記念“爆演”」を行った。85年8月31日、「素敵にダンシング」でメジャーデビューしたSHOW−YA。同所はデビュー前にライブバンドとしての経験を積んだ場所でもあり、メジャーデビューのきっかけとなった、“始まりの場所”でもある。同所は80年にオープン。初期には米米クラブやTHE MODSらが出演。80年代には44MAGNUM、DEAD END、X、90