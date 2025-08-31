◆九州六大学野球秋季リーグ戦第1週第2日久留米大11―20北九大（31日、北九州市民）延長12回。雨による中断も含めると4時間を超えた大熱戦を制し、北九大が開幕2連勝を決めた。「この試合で勝つのと負けるのではかなり差がある。この勝ちは大きいと思います」と山本浩二監督は最後まで粘った選手をたたえた。5―3で迎えた9回裏に同点とされ、タイブレークに突入した延長10回。3点を勝ち越したが、その裏同点とされた。11回