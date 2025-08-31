九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は31日、北九州市民球場で第1週第2日の1試合が行われ、北九大は久留米大を20―11で破って開幕2連勝した。試合は9回に久留米大が2点差を追い付き、延長タイブレーク（無死一、二塁から開始）に突入。10回はどちらも3点、11回は2点と互いに譲らなかったが、12回に北九大が一挙10得点して突き放した。第1試合の後に雨が激しくなったため、第2試合以降は9月1日に順延となっ