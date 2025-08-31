◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）途中出場したソフトバンクの谷川原健太が特大の2号ソロを放ち、反撃ののろしを上げた。3点ビハインドの6回1死。先発小島和哉が投じた内角高めの変化球にうまく反応した。右翼ポール際への大飛球。相手右翼が数歩走ったところで追うのをやめると、打球はスタンド上段に飛び込んだ。谷川原は「ビハインドの展開だが、何とか逆転のきっかけを作っていこうと打席に入った。結果的にホ