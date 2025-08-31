ニベア花王は、2025年8月30日から美容液ボディミルク「ニベア ルーセントビューティ」を発売します。1日中うるおい続いてキメつや肌に今回登場するのは、3タイプから選べる美容液ボディミルク。肌の角層まで浸透する美容液ミルクが、うるおいを1日中キープします。全タイプに保湿成分であるヒアルロン酸（ヒアルロン酸Ｎａ）、グリセリン、グリコーゲン、グリセリルグルコシド、グルコサミンを配合し、ニベアが大切にしている「キ