「ジョン・ウィック」シリーズ最新作『バレリーナ：The World of John Wick』（公開中）より、本編には収まりきらなかった未公開シーンが公開された。ジョン・ウィック（キアヌ・リーブス）が日本語で言葉を交わす貴重な場面だ。【動画】『バレリーナ』幻の本編未公開シーン本作は『ジョン・ウィック：パラベラム』（2019年）の時間軸と交差する形で描かれる、新たな“復讐の女神”イヴ（アナ・デ・アルマス）の物語。リーブス