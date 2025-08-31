アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』公開御礼舞台あいさつが31日、都内で開催され、猗窩座・狛治役の石田彰、猗窩座の過去に深く関わる慶蔵役の中村悠一、恋雪役のLynnが登壇した。【写真】珍しい！舞台挨拶で笑う石田彰Lynn、中村悠一らのソロショット本作で描かれる猗窩座の過去の物語についてトークが展開されると、鬼になる前の「狛治」を演じるにあたり、意識したことについて、石田は