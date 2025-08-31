高崎市榛名地区の特産品・ナシをＰＲするイベントが開かれ、多くの来場者で賑わいました。 今年で３６回を数える「はるなの梨まつり」。高崎市榛名地区は、県内一の生産量を誇っていて、広く梨をＰＲしようと、梨農家らでつくる実行委員会が収穫が盛んなこの時期に毎年開いています。会場には、梨の加工品の販売をはじめ抽選で梨が当たる塗り絵などのコーナーもあり、炎天下のなか多くの人たちが楽しんでいました。