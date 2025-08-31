入院中の子どもたちを元気づけようと、プロバスケットボールのＢリーグ１部群馬クレインサンダーズの選手が渋川市の医療機関に約８０万円を寄付しました。 渋川市にある「県立小児医療センター」を訪れたのは、群馬クレインサンダーズに所属する辻直人選手です。辻選手が寄付したのは、「おままごとキッチンセット」や「家庭用のプロジェクター」など約８０万円相当で、県立小児医療センタ&#