橋下徹弁護士が３０日のカンテレ「ドっとコネクト」に出演。番組では神戸市で発生した女性刺殺事件を取り上げた。番組では、容疑者が過去にも２０２０年に女性に対するストーカー行為で逮捕されていたこと、２２年には約５カ月にわたるストーカー行為に及び女性宅に侵入して首を絞めるなどして懲役２年６月、執行猶予５年の判決を受け、判決時に「再犯が強く危惧」と言及されていたことなどを伝えた。橋下弁護士は「再犯の可