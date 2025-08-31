橋下徹弁護士が３０日のカンテレ「ドっとコネクト」に出演。番組では神戸市で発生した女性刺殺事件を取り上げた。番組では、容疑者が過去にも２０２０年に女性に対するストーカー行為で逮捕されていたこと、２２年には約５カ月にわたるストーカー行為に及び女性宅に侵入して首を絞めるなどして懲役２年６月、執行猶予５年の判決を受け、判決時に「再犯が強く危惧」と言及されていたことなどを伝えた。橋下弁護士は「再犯の可
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 性格が悪い「人気俳優S」に愕然
- 2. 芸能界辞めろ 重盛に超大物激怒
- 3. 24時間テレビ 史上最大の大惨事
- 4. きんに君 集団訴訟されていたか
- 5. 20代女性がグライダー墜落 埼玉
- 6. 「ヒーハー」パクリ疑惑を否定
- 7. 女優2人不倫&熱愛 異例中の異例
- 8. 松屋 注文せず帰る人が続出か
- 9. 中日蒼白…もう藤浪責められない
- 10. 「9月1日問題」ひろゆき氏が指摘
- 1. きんに君 集団訴訟されていたか
- 2. 20代女性がグライダー墜落 埼玉
- 3. 「9月1日問題」ひろゆき氏が指摘
- 4. グライダー墜落事故 女性が死亡
- 5. 「一線越えた方法」で合格者激増
- 6. 目奪われる 愛子さまに絶賛の声
- 7. 性暴行のクルド人「刑務所嫌だ」
- 8. 「ド貧乏水族館」のお願いに反響
- 9. 生活保護申請時に財布確認 三重
- 10. 性暴行のクルド人 漢字読めない
- 1. 佳子さま着用で反響→品切れ続出
- 2. 衰退の一途辿った養老乃瀧の現在
- 3. 大谷翔平最高 散財続けた夫急逝
- 4. 自民新組織TOP就任も「反対91%」
- 5. 総裁選前倒し賛同決定 自民兵庫
- 6. 牛丼値下げ すき家自信満々の訳
- 7. テレ朝、ネトフリWBC独占に言及
- 8. 河口湖の湖底むき出し 衝撃写真
- 9. 5歳の発達障害を疑うも盲点判明
- 10. タトゥー炎上 匿名でも法的責任?
- 1. イスラエルの空爆で「首相」死亡
- 2. 中国で日本人っぽい行動控えて
- 3. 1000人以上の男性と寝た 憧れに
- 4. 親指の長さ 脳の大きさと関連か
- 5. SNSでトランプ氏の死亡説が拡散
- 6. 「鬼滅の刃」日本の設定を考察
- 7. ウクライナ 露の重要な橋を爆破
- 8. 広西チワン族に新種 生態調査
- 9. 金正恩氏「リベンジ」の機会か
- 10. 全米OPで強奪「今年一番のクズ」
- 1. 松屋 注文せず帰る人が続出か
- 2. 大谷翔平最高 散財続けた夫急逝
- 3. シャトレーゼで不祥事が相次ぐ
- 4. 弟が急死…姉が見たむごい現実
- 5. 2020年卒で転職4回 セクハラ告白
- 6. くら寿司の高級店のすごい実力
- 7. 年収2000万 意外な再就職先
- 8. 花瓶割った 親が知るべき賠償法
- 9. 国民に迫りくる 最大の新負担は
- 10. エアコン室外機カバーの利点
- 1. AmazonでニューバランスがSALEに
- 2. Amazonでバックパックが最大半額
- 3. Amazonセール目前 iPadも登場へ
- 4. AmazonでApple AirTagが18%OFFに
- 5. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
- 6. コールマンがAmazonで最大38%OFF
- 7. アディダスがAmazonで最大46%OFF
- 8. 常識覆す 電源タップの革新
- 9. イヤホン本命「第2世代」の性能
- 10. 23区 平均家賃が安い駅ランク
- 1. 中日蒼白…もう藤浪責められない
- 2. バレー日本代表と中国が一触即発
- 3. 胴元語る「大谷は知っていた」
- 4. 中国激高…バレー日本19歳に称賛
- 5. イチロー氏 いきなり死球に騒然
- 6. ストレス解消? 水着で泳ぐ大谷妻
- 7. ガス点検中にゲイ告白 関係迫る
- 8. 「大谷のためのルール」に反発
- 9. 広陵新主将「勝ててよかった」
- 10. ゴルフ不倫 妻から2人は敵前逃亡
- 1. 性格が悪い「人気俳優S」に愕然
- 2. 芸能界辞めろ 重盛に超大物激怒
- 3. 24時間テレビ 史上最大の大惨事
- 4. 「ヒーハー」パクリ疑惑を否定
- 5. 女優2人不倫&熱愛 異例中の異例
- 6. 性加害疑惑で幻滅 長渕剛窮地か
- 7. 反町隆史との「協定」崩れ復帰か
- 8. 横山裕「お父さん」は3人いる
- 9. 24時間TV 上田のいじりに批判
- 10. VIVANT死亡事故 お蔵入り可能性
- 1. トイレに行った娘消える まさか
- 2. 高1娘が恋人ではない人と初体験
- 3. 生後40日 寝たきりの可能性高い
- 4. 体型カバーも UNIQLO品を絶賛
- 5. メイクのプロが無印でリピート
- 6. セリアの可愛いチャームが可愛い
- 7. コキンちゃんが「アンパンマンペロペロチョコ」に仲間入り！ 台紙デザインもリニューアルして登場
- 8. 夫が隠れて自慰行為 妻ストレス
- 9. 12星座占い 今日の運勢は?
- 10. 今も批判相次ぐフワ 逆転の一手