【モデルプレス＝2025/08/31】Hey! Say! JUMPが8⽉31⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演した。7人体制となってから初のステージとなった。【写真】JUMP卒業を発表したメンバー◆Hey! Say! JUMP、7人初のステージHey! Say! JUMPは28日、公式サイトを通じてメンバーの中島裕翔が「自立して個人での活動をしていきたい」「まずは俳優活動に専念する予定」として同日をもってグループ卒業す