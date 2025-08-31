9月1日の「防災の日」を前に、河津町では8月31日、総合防災訓練が行われましたが、猛暑のため規模が縮小されました。 【動画】総合防災訓練も猛暑で規模縮小 河津町では自主防災会の役員のみが参加＝静岡県 静岡県内の総合防災訓練は、猛暑による熱中症のリスクを避けるため、日程を変更したり、規模を縮小したりする自治体が多くなっています。 厳しい残暑が続く8月31日、河津町では、一般の町民が参加する訓練はなく、各地区