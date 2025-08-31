◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月31日甲子園）阪神の森下が自己最多となる74打点に到達した。0―0で迎えた3回1死一、二塁。1ストライクから巨人・横川の外角直球を引っ張り込んで三遊間を破る適時打を放った。前日の同戦では初回に先制の適時二塁打。大卒プロ3年目の25歳の一打が甲子園を沸かせた。