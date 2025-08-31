「命のビザ」で知られる外交官杉原千畝の孫の杉原まどかさん（右から２人目）に感謝状を渡すイスラエルのオハナ国会議長（同３人目）＝３１日、鎌倉霊園第二次世界大戦中にナチスによるホロコーストから逃げる多くのユダヤ人のために「命のビザ」を発給した日本の外交官杉原千畝（ちうね）（１９００─８６年）が眠る鎌倉霊園（鎌倉市十二所）の墓に３１日、イスラエルのアミール・オハナ議長ら国会議員３人が訪れて献花した。