石破首相（右）とインドのモディ首相＝8月30日午後、宮城県大和町石破茂首相は31日、東京都世田谷区の自衛隊中央病院で足の診察を受けた。周辺によると足の痛みを訴え、痛み止めなどが処方された。病院には約1時間滞在した。首相は、インドのモディ首相と宮城県を視察した30日に足を引きずったり、立ち止まったりする様子が見られた。7月29日には、足を痛めたとして官邸内の医務室で湿布薬を受け取っていた。