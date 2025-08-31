東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り開かれた公聴会＝31日午後、新潟県庁新潟県は31日、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、花角英世知事が是非を判断する前に、県民の意見を聞く方法の一つに位置付けた全5回の公聴会を終えた。県内全30市町村長との懇談も既に終了しており、残るは県民の意識調査だけになった。全5回の開催で87人が意見を述べ、再稼働について条件付きを含めた賛成は52人、反対が28人だった。7人は賛否を明