元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さん（34）が2025年8月26日、自身のインスタグラムを更新。赤いドレス姿を披露した。ジャパンプレミアイベントに登壇柏木さんは、「ジャパンプレミアイベントに登壇させていただきました」といい、ディズニー映画「シャッフル・フライデー」のイベントに参加している様子を公開。ポスターとともに撮影するなど、3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブでロ