31日午前、宮崎県日南市の踏切で列車と車が衝突する事故があり、車を運転していた男性が死亡しました。31日午前9時50分ごろ、日南市にあるJR日南線の県営住宅踏切で、普通列車と軽乗用車が衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた近くに住む田中直樹さん（66）が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。列車に乗っていた乗客・乗員8人にケガはありませんでした。警察によります