アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）愛を司る金星と広がりをもたらす木星が「ステップアップ」のエリアに滞在したので、8月のさそり座さんは、旅をしたり、縁のある場所に滞在したり、郷愁を感じるようなところと縁があったかもしれません。8月7日頃からは判断を保留する傾向もあったかもしれま