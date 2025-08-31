アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）愛を司る守護星の金星と広がりをもたらす木星が「キャリアやライフワーク」のエリアに滞在した8月。周囲の人のサポートに恵まれる中、8月7日に行動や戦いを司る火星がてんびん座に入りました。他者が思い通りにならないとイラッとすることもありそうな反面