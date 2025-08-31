2025年8月29日、韓国・朝鮮ビズによると、現代自動車グループの高級ブランド「ジェネシス」の中型セダン「G70」が生産中止になると伝えられた。「G70」は17年に発売された第1世代モデル。現代自によると、年初から7月までの「G70」の累積販売数は前年同期比24．8％減の1069台にとどまった。20年1月発売の大型SUV「GV80」は今年の累積販売数が1万8654台で、前年比30％減少したが、「G70」の18倍水準となっている。準大型セダン「G80