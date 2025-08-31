「西武−オリックス」（３１日、ベルーナドーム）西武の先発・隅田が三塁側のカメラマン席に転落するアクシデントがあった。０−１の五回１死二塁で、オリックス・宗の右飛で二塁走者の広岡がタッチアップ。隅田はバックアップのため三塁側のファウルゾーンへ走ったが、後方のカメラマン席のフェンスに気づかずに接触。足がフェンスにかかった状態で後方へ尻もちをつくように転落した。本人は大丈夫というようなしぐさを見