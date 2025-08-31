俳優・中村アンと小澤征悦がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ『こんばんは、朝山家です。』（毎週日曜後10：15）の第7話が、きょう24日に放送される。【動画】「朝山家を揺るがす衝撃事件が！」…予告編今作は、映画『百円の恋』、連続テレビ小説『ブギウギ』などの足立紳氏が脚本・監督を務め、自身の家族をモデルに描くホームドラマ。“キレる妻”の朝山朝子（中村）と“残念な夫”の朝山賢太（小澤