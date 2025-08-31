サッカー日本代表の森保一監督（５７）が３１日、９月６日（日本時間７日）にメキシコと、同９日（同１０日）にアメリカと戦う米国遠征に向けた出国便を変更した。当初は成田空港から夕方ごろに出国する予定だったが、この日行われるＪリーグの試合を配信でチェックした後に日本を飛び立つプランを選択したという。空港内ではファンからの写真撮影に“自撮りスタイル”で快く応じるなどリラックスした表情を浮かべていた森保監