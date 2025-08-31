J３のFC大阪は８月31日、大嶽直人監督との契約を双方合意のもと、解除すると発表した。今後は藪田光教ヘッドコーチが暫定的に指揮を執るという。大嶽監督は昨季にFC大阪の指揮官に就任。６位フィニッシュでクラブ史上初のJ２昇格プレーオフ（PO）に導く手腕を発揮した。同POは準決勝で敗れ、果たせなかったJ２行きを期して、今季を迎えた。チームは一時首位に立つなど、好調を維持していたが、７月に入ってトーンダウン。８