◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）巨人は３０日に２５歳の誕生日を迎えた横川凱投手が２勝目を目指して先発。３回に先取点を許した。１死から近本光司外野手に四球、中野拓夢内野手には左前打された１死一、二塁から、森下翔太外野手に左前タイムリーを打たれ、１点を奪われた。なおも１死一、二塁で４番・佐藤輝明内野手を迎えたが、ここは遊ゴロ併殺打に抑え１失点で踏ん張った。