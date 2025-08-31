8月27日に開幕した「FIBAユーロバスケット2025」で、グループAとグループBに所属するチームがそれぞれ3試合を終え、3連勝を飾った4チームが決勝トーナメント進出を決めた。 グループフェーズはグループAがラトビア、グループBがフィンランド、グループCはキプロス共和国、グループDはポーランドでそれぞれ行われていて、9月6日にスタӦ