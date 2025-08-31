ピン芸日本一決定戦「R-1グランプリ2025」に決勝進出したチャンス大城が、事故物件での生活中に驚きの言葉をかけられたエピソードを明かした。【映像】風俗嬢に“見えた”？ チャンス大城が実際に生活した“事故物件”内部芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。「事故物件で1週間生活すると何か起きるのか？」を、霊感を持つというチャンス大城が検証