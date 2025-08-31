◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表―大学日本代表（３１日・沖縄セルラースタジアム那覇）世代トップクラスの戦いが繰り広げられている。先制したのは大学日本代表。２回１死、明大の小島大河捕手の右越えソロ弾を放った。ドラフト候補の強打捕手が会場を沸かせた。両チーム投手の好投で、得点は１―０で３回が終了した。