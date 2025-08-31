ＪＲＡは８月３１日、ＷＩＮ５ボリュームアップキャンペーンを実施することを発表した。昨年に引き続き、通常の日曜日や祝休日の競馬開催日に加え、土曜もＷＩＮ５の発売を行う。対象期間は１０月４日から１２月２８日まで。同期間中、ＵＭＡＣＡ・ＵＭＡＣＡスマートを利用してのＷＩＮ５購入分には、通常の２倍（１％）のＵＭＡＣＡポイントが進呈される。対象レースは決まり次第、ＪＲＡのホームページに掲載される。