オーストラリアカップ準決勝が31日に行われ、元日本代表MF水沼宏太（35）が所属する同1部ニューカッスル・ジェッツがビクトリア州リーグのエイボンデールFCを4―2で下し、決勝に進出した。水沼は先発し、1―0の前半16分に貴重な追加点をマーク。交代する後半28分まで攻守に積極的なプレーでチームの勝利に大きく貢献した。水沼は今年1月に横浜Mから完全移籍で加入。初の海外移籍にもかかわらず、抜群の対応力で下位に沈んでい