【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:I（読み:ミーアイ）が、8月31日に最終公演を迎えたアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENALIVE TOUR “THIS IS ME:I”』の追加公演を開催することが決定した。 ■チケットの最速先行受付は9月3日12時より開始 本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）で13公