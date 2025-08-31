いま、多くの人の心を惹きつけてやまないパペットスンスン。あらためて、スンスンたちの魅力や、アーティストデビューなど幅広い活躍ぶりをピックアップ。知れば知るほど好きになるはず！日常生活を発信するキュートなスンスンに日本中が大注目！パペットの国「トゥーホック」に住んでいるスンスンが、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンとの日々の出来事をムービーやイラスト、マンガにして、YouTubeやX、TikTokなどさまざま