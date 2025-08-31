記録的な暑さとなった8月もきょうが最終日。東京・上野公園では、台湾のグルメや文化を楽しめるイベント「台湾發祭」が開かれました。麺の上に削った氷をたっぷり載せた“牛肉冷麺”を食べた女性は、「ちょっとスパイス感じるけど冷たくてすごい癒やされます」と台湾のグルメを楽しんでいました。東京都心は31日も猛暑日となり、会場ではかき氷を食べる人たちがあちこちで見られました。中には、大粒の汗をかきながら食べる男の子