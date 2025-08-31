2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで、『星野リゾート トマム』にて、黄金色に染まる約100ヘクタールの大草原で秋の北海道を丸ごと堪能する『ファームアフタヌーンティー』が開催中されます。 画像：星野リゾート まずは、『ファームアフタヌーンティー』を味わう前に、約100ヘクタールの広大なファームエリアを、コンシェルジュがカートに乗っ