女優の板谷由夏が３１日に自身のＳＮＳを更新。有名女優とデートしたことを報告した。インスタグラムで「週末デート＠ｙｕｒｉｙｕｒｉ１００３」と女優の石田ゆり子とカフェでくつろぐ姿を公開。「カフェ＠ｃａｆｅ＿ｄｅ＿ｐａｌｅ＿ｊｕｔｅで甘いもの、満たされましたん」と大きな桃が乗ったパフェを堪能する様子を披露した続けて「今日、話をしていて、うなずき合ったのは素直にいこうぜ、です無理しなくてい