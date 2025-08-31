◇セ・リーグDeNA−中日（2025年8月31日横浜）DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。3回は3者連続三振とし、3回パーフェクト投球とした。3回、唯一の右打者ロドリゲスと対戦。2−2と追い込むと、最後はカットボールで見逃し三振を奪った。宇佐見を空振り三振とすると、松葉も見逃し三振に斬った。2回までストライク先行の投球を披露。初回にはN