農業に関わる施設を車で回って、収穫体験や買い物を楽しむイベントが8月31日、愛知県春日井市などで行われました。JA共済連愛知が企画したイベントで、31日は親子連れなどおよそ30人が参加しました。子供たちは農業用ハウスで、リーフレタスの仲間「サンチュ」を摘み取る体験などをしました。このイベントは、秋にも実施を検討しているということです。