8人組グループ・timeleszの佐藤勝利（28）が、10月30日に自身初のソロ写真集『A Bird on Tiptoe』（読み：ア バード オン ティップトウ）を発売することが決定した。【写真集カット】雪の中で…少年のような表情を見せる佐藤勝利2026年には30歳となる佐藤。駆け抜けた10代、そして20代は締めを目前に控え、自身が属するtimeleszも新体制で動き始めたまさに今、より自分らしい歩幅を見つける時期を迎えている。本書では、1年