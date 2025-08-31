◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(31日、甲子園)阪神は3回、森下翔太選手のタイムリーで先制しました。対する巨人の先発は横川凱投手。初回を三者凡退に抑えられると、2回には1アウト満塁の好機を迎えるも、坂本誠志郎選手が併殺打に打ち取られます。それでも3回、1アウトから近本光司選手が四球を選び出塁。中野拓夢選手もレフトへのヒットで1アウト1、2塁の好機を迎えました。ここで打席に向かった森下選手。2球目のストレートを