劇場版アニメ「名探偵コナン」が31日、公式X（旧ツイッター）を更新。作品内に登場するキャラクター「萩原千速」役の後任声優に、人気声優の沢城みゆきが選ばれたことを発表した。 【画像】沢城が後任をつとめる「萩原千速」のビジュアル これまで「萩原千速」役は声優の田中敦子さんが演じていたが、昨年に闘病の末、息子の田中光によって死去が明かされた。ただこれまでに公開されている情報から、2026年公開