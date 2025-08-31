「阪神−巨人」（３１日、甲子園球場）巨人は二回、吉川が安打で出塁すると、続く中山が二塁打。阪神・才木に対して無死二、三塁の絶好機を作った。だが、続くリチャードが放った二塁へのライナーで二走・中山が飛び出してしまい、痛恨の併殺に。「ライナーバック」が徹底できず、ＣＳ放送のスカイＡで解説をした阪神・岡田彰布オーナー付顧問は「守備位置を見てないよね。昨日もおとといも走塁ミス多いですよね」と指摘して