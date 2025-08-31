「サバ番」出身アイドル（アーティスト）の勢いが止まらない。【全順位あり】世代別「勝ち組アイドル」ランキングTOP3旧Sexy Zoneの新メンバーを探すオーディション番組『timelesz project』（以下タイプロ）、ちゃんみなプロデュースのガールズグループメンバーを探す『No No Girls』が昨年末から今年上旬にかけて人気を博し、Z世代の'25年上半期トレンドランキングの上位を占めた。サバイバルオーディション番組「サバ番とはサ